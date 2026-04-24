Мейвезер проведет выставочный бой перед реваншем с Пакьяо

Легендарный американский боксер встретится в ринге с греческим кикбоксером.

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) запланировал проведение выставочного боя перед своим реваншем против экс-обладателя титулов в восьми дивизионах Мэнни Пакьяо (62-8-3, 39 KO).

49-летний непобежденный американский боксер встретится в ринге с 45-летним греческим кикбоксером Майком Замбидисом.

Читай также: "Это опасно": Авторитетный промоутер скептически отнесся к реваншу Мейвезер - Пакьяо

Поединок состоится 27 июня на арене Telekom Center Athens в столице Греции Афинах.

Бой уже официально согласован, о чем Мейвезер сообщил у себя в Instagram.

Напомним, что реванш межу Мейвезером и Пакьяо запланирован на 19 сентября в Лас-Вегасе.

Ранее Пакьяо пообещал испортить безупречный рекорд Мейвезера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!