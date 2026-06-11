WBC официально активировал пункт, который Усик не проигнорирует

Президент WBC Маурисио Сулейман подтвердил, что организация официально санкционировала бой между Александром Усиком и Агитом Кабайелом, передаёт ProBox TV.

Глава WBC напомнил, что после добровольной защиты Усик должен был встретиться именно с обладателем временного пояса. Теперь организация официально утвердила проведение этого боя.

Помимо этого, Сулейман также отметил, что ранее WBC подвергалась критике за санкционирование поединка Усика против Рико Верховена. Он сказал, что многие болельщики и эксперты негативно восприняли это решение.

Однако президент организации уверен, что тогда WBC поступил правильно. По его словам, нынешняя ситуация подтверждает правильность выбранного курса.

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