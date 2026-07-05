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Фьюри сохранил лидерство в рейтинге WBC в супертяжелом весе

Титул чемпиона ранее перешел Кабайелу после отказа Усика от пояса.
Сегодня, 11:31       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Всемирный боксерский совет (WBC) представил свой обновленный рейтинг лучших боксеров в супертяжелом весе.

Новым обладателем титула организации является Агит Кабайел (27-0, 19 КО), который ранее был повышен со статуса временного чемпиона после отказа Александра Усика от проведения обязательной защиты против него и освобождения пояса.

Читай также: Кабайел получил пояс WBC после отказа Усика от титула

Лидером рейтинга продолжает оставаться Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО), который поднялся на первую строчку после победы над Арсланбеком Махмудовым.

Также в тройку входят Лоуренс Околи (23-1, 17 КО) и Мозес Итаума (14-0, 12 КО).

Рейтинг WBC:

Чемпион - Агит Кабайел (Германия)

  1. Тайсон Фьюри (Великобритания)
  2. Лоуренс Околи (Великобритания)
  3. Мозес Итаума (Великобритания)
  4. Филип Хргович (Хорватия)
  5. Энтони Джошуа (Великобритания)
  6. Фрэнк Санчес (Куба)
  7. Деонтей Уайлдер (США)
  8. Рико Верховен (Нидерланды)
  9. Эфе Аджагба (Нигерия)
  10. Ричард Риакпоре (Великобритания)

Ранее Кабайел признался, разочарован ли отказом Усика от боя.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри WBC агит кабайел

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