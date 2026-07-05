Фьюри сохранил лидерство в рейтинге WBC в супертяжелом весе
Всемирный боксерский совет (WBC) представил свой обновленный рейтинг лучших боксеров в супертяжелом весе.
Новым обладателем титула организации является Агит Кабайел (27-0, 19 КО), который ранее был повышен со статуса временного чемпиона после отказа Александра Усика от проведения обязательной защиты против него и освобождения пояса.
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Лидером рейтинга продолжает оставаться Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО), который поднялся на первую строчку после победы над Арсланбеком Махмудовым.
Также в тройку входят Лоуренс Околи (23-1, 17 КО) и Мозес Итаума (14-0, 12 КО).
Рейтинг WBC:
Чемпион - Агит Кабайел (Германия)
- Тайсон Фьюри (Великобритания)
- Лоуренс Околи (Великобритания)
- Мозес Итаума (Великобритания)
- Филип Хргович (Хорватия)
- Энтони Джошуа (Великобритания)
- Фрэнк Санчес (Куба)
- Деонтей Уайлдер (США)
- Рико Верховен (Нидерланды)
- Эфе Аджагба (Нигерия)
- Ричард Риакпоре (Великобритания)
Ранее Кабайел признался, разочарован ли отказом Усика от боя.
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