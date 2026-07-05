"Моя уверенность не зависит от него": Джошуа оценил свои шансы против Фьюри

Бывший обладатель титулов в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа поделился ожиданиями от боя против еще одного экс-чемпиона Тайсона Фьюри.

Британский боксер выразил уверенность, что ему по силам одолеть соотечественника.

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"Я уверен в себе. Но моя уверенность не зависит от того, выйдет ли Фьюри в худшей или в лучшей форме. Я просто уверен, что могу его победить. Благодаря той работе, которую я сейчас проделываю, я знаю, что выиграю.

Мне неважно, насколько хорошо он будет выглядеть, сколько разминочных боев он проведет. Я уверен, что выйду в ринг, окажусь напротив него и сделаю именно то, что, как я знаю, сделаю с ним", - приводит слова Джошуа Boxing Scene.

Напомним, что свой ближайший бой Джошуа проведет 25 июля против албанца Кристиана Пренги, а Фьюри 24 июля выйдет в ринг против поляка Мариуша Ваха. В конце этого года они должны встретиться друг с другом.

Ранее промоутер Фьюри объяснил, когда станет известно место проведения боя с Джошуа.

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