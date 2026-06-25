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Промоутер Фьюри объяснил, когда станет известно место проведения боя с Джошуа

Фрэнк Уоррен поделился деталями организации будущего мегафайта.
Сегодня, 17:42       Автор: Игорь Мищук
Фрэнк Уоррен / Getty Images
Фрэнк Уоррен / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о месте проведения боя против еще одного экс-обладателя титулов в дивизионе Энтони Джошуа.

По словам функционера, будущие соперники сначала должны провести свои разминочные поединки, прежде чем говорить о деталях организации их очной встречи в ринге.

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"Я думаю, ответа не будет, пока оба не проведут запланированные бои. Эй Джей проведет бой 25 июля. Значит, ему нужно провести свой поединок. Надеюсь, у него все получится.

А потом мы с Тайсоном хотим провести бой. Если он решит этот вопрос, то бой состоится осенью, об этом будет объявлено. Как сказал его превосходительство Турки Аль аш-Шейх, еще ничего не решено.

Бойцы сами решают, где будет бой, потому что у них есть контракт. И, очевидно, у промоутеров будут свои пожелания, а у Netflix - свои. Но в итоге бойцы пришли к согласию и подписали контракт на бой. Оба подписали. Тайсон подписал контракт еще в январе, а Эй Джей, кажется, через несколько месяцев", - сказал Уоррен в комментарии Fight Hub TV.

Напомним, что свой ближайший бой Джошуа проведет 25 июля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде против албанца Кристиана Пренги. Фьюри также планирует организовать разминочный поединок, а в конце года они должны встретиться в ринге друг с другом.

Ранее отец Фьюри сделал прогноз на бой с Джошуа.

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