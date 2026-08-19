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Украинская фристайлистка покорила летний турнир в Швейцарии

Ангелина Брикина выбилась в суперфинал и принесла бронзу.
Сегодня, 19:22       Автор: Валентина Чорноштан
Ангелина Брикина / Getty Images
Ангелина Брикина / Getty Images

Ангелина Брикина завоевала бронзу на Летнем Гран-при.

Украинская фристайлистка Ангелина Брикина стала бронзовым призёром международных соревнований по лыжной акробатике в Швейцарии, прошедших в рамках Летнего Гран-при.

Брикина успешно вышла в суперфинал, где за свой прыжок получила 110,75 балла и заняла третье место.

В мужских соревнованиях также отличились украинцы. В суперфинал пробились Роман Бондарчук и Дмитрий Котовский, занявшие 5-е и 6-е места соответственно.

Ранее Садурская стала чемпионкой мира по погружению с постоянным весом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ангелина Брыкина

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