Сайнс продлил контракт с Уильямс

Испанец подписал новый контракт и готовится к 2027 году.

Уильямс официально объявила о продлении многолетнего контракта с Карлосом Сайнсом, передаёт пресс-служба команды.

Испанец продолжит выступать за британскую команду, к которой присоединился в 2025 году и стал важной частью перестройки коллектива.

Напомним, что в прошлом сезоне испанец помог Уильямсу провести лучший год с 2016‑го, завоевав первый подиум для команды благодаря третьему месту в Баку.

Также испанец поднимался на пьедестал в спринте в Остине и на Гран‑при Катара.

К слову, пилот Ред Булл травмирован и может пропустить Гран‑при Нидерландов.

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