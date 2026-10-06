Болельщики сорвали бой 61-летнего экс-чемпиона мира

Бой бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Оливера Макколла с 53-летним экс-претендентом Айком Ибеабучи не состоится.

Поединок 61-летнего американца и нигерийца планировали провести в выходные на День благодарения. Однако организаторы выдвинули необычное условие: бой должен был состояться только в случае предварительной продажи 12 тысяч PPV (пользовательских платных трансляций).

Необходимого показателя достичь не удалось.

"Болельщикам дали возможность решить, состоится ли этот бой, и их ответ оказался недостаточно положительным. Мы уважаем это решение", — заявили в Prizefighting.tv.

Все фанаты, которые успели приобрести PPV, получат полный возврат средств.

Макколл, которому сейчас 61 год, вернулся к профессиональным выступлениям после пятилетнего перерыва в 2024 году. С тех пор он провел три боя. В прошлом американец владел титулом чемпиона мира WBC в тяжелом весе и известен прежде всего победой нокаутом над Ленноксом Льюисом.

При этом завершать карьеру Макколл пока не планирует. Он может провести следующий поединок 3 ноября против американского джорнимена Джеремайи Уильямса.

Кстати, Итаума решил не менять тренера после первого поражения в карьере.

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