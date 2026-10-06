iSport.ua
Русский Українська

Болельщики сорвали бой 61-летнего экс-чемпиона мира

Бой бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Оливера Макколла с 53-летним экс-претендентом Айком Ибеабучи не состоится.
Сегодня, 15:14       Автор: Сергей Носенко
Оливер Макколл / Getty Images
Оливер Макколл / Getty Images

Поединок 61-летнего американца и нигерийца планировали провести в выходные на День благодарения. Однако организаторы выдвинули необычное условие: бой должен был состояться только в случае предварительной продажи 12 тысяч PPV (пользовательских платных трансляций).

Необходимого показателя достичь не удалось.

"Болельщикам дали возможность решить, состоится ли этот бой, и их ответ оказался недостаточно положительным. Мы уважаем это решение", — заявили в Prizefighting.tv.

Все фанаты, которые успели приобрести PPV, получат полный возврат средств.

Макколл, которому сейчас 61 год, вернулся к профессиональным выступлениям после пятилетнего перерыва в 2024 году. С тех пор он провел три боя. В прошлом американец владел титулом чемпиона мира WBC в тяжелом весе и известен прежде всего победой нокаутом над Ленноксом Льюисом.

При этом завершать карьеру Макколл пока не планирует. Он может провести следующий поединок 3 ноября против американского джорнимена Джеремайи Уильямса.

Кстати, Итаума решил не менять тренера после первого поражения в карьере.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Оливер МакКолл

Статьи по теме

Зимнох встретится с МакКолом Зимнох встретится с МакКолом
Сборная Украины U-17 завершила турнир в Хорватии на пятом месте Сборная Украины U-17 завершила турнир в Хорватии на пятом месте
Чернигов совершил камбэк с 0:2 и стал последним участником 1/8 финала Кубка Украины Чернигов совершил камбэк с 0:2 и стал последним участником 1/8 финала Кубка Украины
Баскетбольная Высшая лига стартует в октябре: известен календарь первого тура Баскетбольная Высшая лига стартует в октябре: известен календарь первого тура

Видео

Украина - Венгрия 1:2: видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Украина - Венгрия 1:2: видео голов и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" проведут второй матч с Венгрией в Лиге наций
просмотров
Футбол сегодня: финал тура Лиги наций, дерби Англия — Чехия и Хорватия — Испания
просмотров
Свитолина прошла в третий раунд Пекина
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей девятого тура
просмотров

Последние новости

Бокс15:14
Болельщики сорвали бой 61-летнего экс-чемпиона мира
Футбол14:30
Сборная Украины U-17 завершила турнир в Хорватии на пятом месте
Украина13:49
Чернигов совершил камбэк с 0:2 и стал последним участником 1/8 финала Кубка Украины
Украина13:14
Баскетбольная Высшая лига стартует в октябре: известен календарь первого тура
Лига наций12:21
Венгерские фанаты оскорбили гимн Украины перед матчем
Бокс11:52
Итаума решил не менять тренера после первого поражения в карьере
Европа11:20
Рафинья подписал новый контракт с Барселоной
НХЛ10:42
НХЛ: Даллас разгромил Сан-Хосе, Оттава обыграла Бостон
Лига наций09:50
"Так не может быть": игроки сборной Украины признали детские ошибки
Теннис09:10
Олийникова разгромила китаянку на старте турнира в Сучжоу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK