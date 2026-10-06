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Итаума решил не менять тренера после первого поражения в карьере

Британский супертяжеловес Мозес Итаума продолжит сотрудничество с тренером Беном Дэвисоном.
Сегодня, 11:52       Автор: Сергей Носенко
Мозес Итаума / Getty Images
Мозес Итаума / Getty Images

Ннесмотря на первое поражение в профессиональной карьере от Филипа Хрговича, Итаума остается верным тренеру. Об этом сообщил промоутер Фрэнк Уоррен.

Итаума потерпел поражение от Хрговича 29 августа в Лондоне в поединке за вакантный титул IBF в тяжелом весе. 21-летний британец уверенно начал бой и даже отправил хорвата в нокдаун во втором раунде, однако затем начал заметно уставать. В девятом раунде Хргович воспользовался проблемами соперника и добился остановки боя.

После поединка критике подвергся тренировочный штаб Итаумы, в частности физическая подготовка боксера. В команде провели специальную встречу, чтобы разобрать причины поражения и определить дальнейший план.

Однако Дэвисон сохранит место в углу Итаумы.

"Теперь мы должны оценивать его по результатам, что и будем делать", — заявил Уоррен.

Промоутер также признал свою ответственность за выбор соперника и подчеркнул, что в боксе тренеров часто оценивают исключительно по результатам их подопечных.

"Всегда происходит одно и то же: если боксер побеждает, тренер великолепен. Если он проигрывает — уже нет", — отметил Уоррен.

По его словам, Итаума вернется на ринг в январе 2027 года, причем ему подберут соперника более низкого уровня, чем Хргович.

Напомним, Фьюри назвал единственный способ, каким Джошуа может победить его.

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