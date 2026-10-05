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Фьюри назвал единственный способ, каким Джошуа может победить его

"Цыганский король" полностью уверен в своем превосходстве над соперником.
Вчера, 21:54       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / Getty Images
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от поединка против еще одного экс-обладателя титулов в дивизионе Энтони Джошуа.

Британский боксер выразил уверенность, что во всем превосходит соперника, которому в предстоящем бою придется рассчитывать только на нокаут.

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"У Джошуа есть только один шанс победить меня - нокаутировать, что, как показывает практика, за эти годы оказалось непросто. Я же могу победить его любым способом, каким захочу. Я могу боксировать, двигаться, уклоняться и контратаковать. Я могу нокаутировать его, если буду действовать на опережение, так что это действительно зависит от меня. Я одолею его любым способом, это не имеет значения.

Даже если бы мы оба стояли лицом к лицу в перестрелке, я бы победил его и таким образом. Потому что я ударю его первым и не верю, что у него есть такое же мужество или смелость, как у меня. И даже если я упаду, я поднимусь и надеру ему задницу. Он это много раз видел", - приводит слова Фьюри The Ring.

Бой Фьюри - Джошуа состоится 11 декабря на арене Principality Stadium в Кардиффе, Уэльс, а на его кону будет стоять титул WBA Super.

Ранее промоутер Джошуа рассказал, возможен ли реванш с Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри

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