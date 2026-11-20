Бывший обладатель титулов в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа поделился ожиданиями от предстоящего боя против еще одного экс-чемпиона Тайсона Фьюри.

Британский боксер рассчитывает на досрочную победу и предполагает, что сможет нокаутировать своего соперника в восьмом раунде.

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"Я специалист по нокаутам. Я нокаутирую его в восьмом раунде. Если этого не произойдет в первые 30 секунд боя, то тогда будет так.

В нашем случае это чистая конкуренция, схватка питбулей, жаждущих победы. Именно такую ​​энергию мы привносим в дело. Мне доводилось участвовать в больших поединках, и мне не нужно проявлять неуважение к сопернику. Пока ты уважаешь меня, все будет уважительно вплоть до первого гонга. Но у меня плохие намерения. Я обдумывал, что именно хочу сделать, и скажу, что я просто собираюсь наносить удары с плохими намерениями", - приводит слова Джошуа The Sun.

Бой Фьюри - Джошуа состоится 11 декабря на арене Principality Stadium в Кардиффе, Уэльс, а на его кону будет стоять титул WBA Super.

Ранее промоутер Фьюри сделал прогноз на поединок с Джошуа.

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