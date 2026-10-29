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"Они дерутся за все, что у них есть": Отец Фьюри оценил его настрой на бой с Джошуа

Джон Фьюри поделился ожиданиями от поединка.
Вчера, 19:45       Автор: Игорь Мищук
Джон Фьюри и Тайсон Фьюри / Getty Images
Джон Фьюри и Тайсон Фьюри / Getty Images

Джон Фьюри, отец бывшего чемпиона в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о его ближайшем бое против Энтони Джошуа.

Фьюри-старший отметил невероятную значимость будущего поединка для обоих боксеров.

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"Встречаются два мужчины. Оба - двукратные чемпионы мира. Оба - настоящие бойцы. Ни один из них не захочет проиграть. Для обоих парней это значит гораздо больше, чем многие себе представляют. Я знаю, что Тайсон будет драться, показывая свое мастерство. Он будет драться до смерти 11 декабря. Если Эй Джей не будет готов убить Тайсона, тот будет стоять и наносить удары.

Я хорошо знаю своего сына. Наверное, это самый отчаянный боец, которого я когда-либо видел. Мне кажется, даже если бы ему во время боя отпилили ногу, он все равно продолжал бы драться - разве что его смогли бы вырубить так, чтобы он совсем не смог подняться. Вспомните бой против Уайлдера. Его выключили, он был в нокдауне. Но как только пришел в себя - сразу поднялся на ноги и снова бросился в бой. С Эй Джеем будет то же самое.

Ведь они дерутся за свою свободу, за свои семьи, за все, что у них есть. Но я всегда говорил: гладиатор - это гладиатор. Они не созданы для семейной жизни", - сказал Джон Фьюри в комментарии на YouTube-канале Jamie Vardy's Having A Party.

Бой Фьюри - Джошуа состоится 11 декабря на арене Principality Stadium в Кардиффе, Уэльс, а на его кону будет стоять титул WBA Super.

Ранее промоутер Фьюри сделал прогноз на бой с Джошуа.

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