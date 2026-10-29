Уволенный из Кривбасса тренер вернулся в Шахтер

Патрик ван Леувен снова трудоустроился в клубной структуре "горняков".

Недавно уволенный из Кривбасса главный тренер Патрик ван Леувен продолжит свою трудовую деятельность в Шахтере.

57-летний нидерландский специалист, работавший в 2023 году с первой командой "горняков", вернулся в донецкий клуб и возглавил академию.

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Как сообщает официальный сайт Шахтера, контракт с ван Леувеном будет рассчитан на три года, а к исполнению своих обязанностей он приступит уже в ноябре.

Напомним, что в период с 2006 по 2013 год нидерландский специалист уже был координатором и директором академии "горняков".

Кроме Шахтера и Кривбасса, в Украине ван Леувен ранее также возглавлял луганскую Зарю и харьковский Металлист 1925.

Ранее сообщалось, что Шахтер продлил контракт с игроком сборной Украины.

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