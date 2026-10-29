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Чемпионат мира глазами букмекера: GGBET на SBC Summit Ukraine 2026

Бренд выступил премиум-спонсором мероприятия.
Вчера, 16:46       Автор: Андрей Безуглый

28 октября во Львове состоялся SBC Summit Ukraine 2026 — VI Всеукраинская конференция по спортивному маркетингу. Флагманское мероприятие сообщества Sport&Business Club впервые вышло за пределы столицы: площадкой стал Barvy Event Hall во Львове. Конференция собрала более 700 участников со всей Украины: руководителей клубов, лиг и федераций, маркетологов, представителей СМИ и спортсменов.

Бренд GGBET выступил премиум-спонсором мероприятия и принял участие в панельной дискуссии «Не по прогнозу: ЧМ-2026 глазами букмекера». Вместе со спортивным комментатором и соучредителем MAINCAST Виталием Волочаем в качестве спикера от GGBET выступил его генеральный директор Сергей Мищенко.

На панели были проанализированы реальные поведенческие аномалии чемпионата мира по футболу, в частности на основе данных GGBET. Дискуссия показала, как изменились привычки болельщиков:

Новые герои вместо грандов. Норвегия и Кабо-Верде привлекали интерес наравне с топовыми сборными, тогда как звездный матч Франция–Англия по популярности оказался на уровне игры 1/16 финала.

Прематч побеждает лайв. Из-за ночных трансляций 62% ставок делались до начала матчей (против привычных 30–35%). А днём почти каждая вторая ставка была экспрессом против трети в обычный месяц.

Эволюция болельщика. Фанаты хотят соревноваться мнениями, что доказывает стремительное развитие рынков прогнозов. Отвечая на этот тренд, GGBET уже разрабатывает собственную платформу.

Крупная кампания и ситуативный контент. Одного рекламного блокбастера сегодня недостаточно: ситуативный контент на равных конкурирует с ним за внимание аудитории. Поэтому GGBET объединил масштабную рекламную кампанию «Лето большой игры» с оперативной публикацией контента в социальных сетях.

«Для нас этот чемпионат стал главным событием года, хотя матчи проходили в три часа ночи. И самое интересное, что он удивил нас самих. Мы готовились к одному турниру, а получили совсем другой: с Норвегией вместо Бразилии и со ставками утром за чашкой кофе вместо вечера перед экраном. Поэтому мы и пришли на SBC не с советами, а с честными наблюдениями. Если кто-то в зале после этой беседы по-другому посмотрит на своего болельщика, значит, мы не зря приехали во Львов», — отметил Сергей Мищенко, CEO GGBET.

GGBET является партнером ведущих украинских спортивных клубов, в частности ФК «Полесье» и «Динамо» (Киев), и последовательно поддерживает мероприятия, формирующие диалог между спортом, бизнесом и СМИ в Украине.

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УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО «ГГБЕТ». Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 № 128). Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 № 129).

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