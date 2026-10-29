Спаллетти может потерять работу

Матч с Наполи может стать последним матчем для тренера.

Главный тренер Ювентуса Лучано Спаллетти может остаться без работы, пишет Foot Mercato.

Напомним, что после девяти туров Ювентус располагается лишь на восьмой строчке в чемпионате.

Еще после поражения от Дженоа работа Спаллетти оказалась под угрозой, однако руководство не стало спешить. Тем не менее ситуация для туринцев плачевная.

Источник утверждает, что тренера могут уволить, если Ювентус проиграет Наполи. Клуб уже начал работу над поиском кандидатом.

Наиболее вероятным считается приглашение Дидье Дешама, однако также в списке есть Стефавно Пиоли и Антонио Конте.

Ранее также сообщалось, что тренер Баварии вернулся домой.

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