Vitality обыграли NAVI и вышли в полуфинал PGL Masters Bucharest 2026

Украинская команда NAVI уступила Team Vitality со счетом 1:2 в четвертьфинале PGL Masters Bucharest 2026 по Counter-Strike 2 и завершила выступление на турнире.

NAVI не смогли пробиться в полуфинал PGL Masters Bucharest 2026, проиграв Team Vitality в четвертьфинальной серии.

Украинцы начали противостояние с победы на Cache, однако затем соперник забрал две следующие карты — Mirage и Dust2.

На первой карте NAVI удалось прервать серию Vitality из восьми побед на Cache. В составе украинской команды особенно выделился Михай "iM" Иван, завершивший карту с рейтингом 1,89.

На Mirage французский коллектив восстановил равновесие в серии. Важную роль сыграл Матье "ZywOo" Эрбо, который показал рейтинг 2,61 на этой карте и помог Vitality сравнять счет.

Исход противостояния решился на Dust2. Vitality завершили первую половину карты с преимуществом 8:4.

После смены сторон NAVI попытались вернуться в игру, но французская команда удержала преимущество и закрыла карту в свою пользу.

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