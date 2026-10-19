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NAVI защитила чемпионский титул в Marvel Rivals

NAVI второй раз подряд выиграла Ignite 2026 Stage 2 EMEA по Marvel Rivals.
Сегодня, 13:27       Автор: Сергей Носенко
NaVi / navi.gg
NaVi / navi.gg

В решающем матче турнира украинская организация оказалась сильнее Virtus.pro со счетом 4:1. За победу команда заработала $64 тысячи.

Путь NAVI к трофею получился практически безупречным. На групповом этапе коллектив выиграл все пять встреч, уступив соперникам лишь одну карту за весь этап. В плей-офф команда продолжила доминировать: Hypertune и RAD были обыграны со счетом 3:0, после чего NAVI с таким же результатом победила Virtus.pro в финале верхней сетки.

В гранд-финале соперники вновь встретились, однако на этот раз Virtus.pro удалось выиграть только одну карту. NAVI завершила серию со счетом 4:1 и сохранила чемпионский титул, завоеванный на предыдущем этапе.

Теперь NAVI предстоит выступить на Ignite 2026: Grand Finals — мировом финале сезона, который пройдет с 23 по 29 ноября в Швеции. За титул чемпиона мира поборются 12 команд, а заявленный призовой фонд составляет $1 млн.

Напомним, FIFA перенесла турнир в Саудовской Аравии после атак.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: navi

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