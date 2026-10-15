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FIFA перенесла турнир в Саудовской Аравии после атак

FIFA и Саудовская федерация киберспорта объявили о переносе FIFAe Finals 2026, которые должны были пройти в Джидде с 16 по 25 октября.
Сегодня, 13:40       Автор: Сергей Носенко
FIFAe / Reuters
FIFAe / Reuters

Организаторы объяснили перенос оценкой последних событий на Ближнем Востоке и их влияния на логистику, необходимую для проведения турнира.

"Дополнительная информация о FIFAe Finals будет сообщена в установленном порядке", — говорится в заявлении организаторов.

Ситуация в Саудовской Аравии повлияла и на состав участников соревнований. В субботу, 10 октября, киберспортивные сборные Японии и Бразилии отказались от участия в турнире после оценки обстановки в стране.

Одним из наиболее серьезных инцидентов стала атака на международный аэропорт Эр-Рияда 10 октября. Вв результате удара погибли не менее 12 человек, еще более 300 получили ранения. Ответственность за нападение взяло на себя йеменское движение хуситов, связанное с Ираном.

Кроме того, Азиатская футбольная конфедерация (AFC) допускает возможность переноса Кубка Азии — 2027 на 2028 год, если этого потребует ситуация. Турнир должен стартовать 7 января 2027 года и пройти в Эр-Рияде, Джидде и Эль-Хубаре.

Напомним, недавно российскую команду дисквалифицировали за читы.

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