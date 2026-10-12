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Российскую команду дисквалифицировали за читы

Украинцы добились пересмотра матча
Вчера, 23:11       Автор: Сергей Носенко
Inner Circle Academy / HLTV.org
Inner Circle Academy / HLTV.org

Российский коллектив acidhouze отстранили от открытой квалификации к турниру PGL Bucharest 2027 по Counter-Strike 2 после скандала с подозрением в использовании читов. Украинская Inner Circle Academy, которая отказалась доигрывать матч с соперниками, получила возможность продолжить борьбу.

Как сообщает HLTV.org, решение о дисквалификации acidhouze было принято из-за сомнений в соблюдении принципов честной игры.

Инцидент произошел 11 октября во время встречи команд в рамках первой открытой квалификации. Представители Inner Circle Academy заподозрили соперников в использовании радархака — запрещенного программного обеспечения, позволяющего получать информацию о расположении противников.

Украинская команда решила досрочно покинуть сервер, несмотря на риск технического поражения. В заявлении в социальных сетях представители Inner Circle объяснили, что хотели помешать предполагаемым нарушителям заработать на ставках на собственный матч.

"Мы выступаем за честную игру, поэтому просим организаторов разобраться в ситуации, отменить результат матча и дисквалифицировать acidhouze", — говорилось в обращении клуба.

По словам представителей Inner Circle, подозрения возникли не только у них: другие участники квалификации также обращали внимание на подозрительную игру российского коллектива.

После разбирательства PGL дисквалифицировала acidhouze. Результат предыдущей встречи был аннулирован, а Inner Circle Academy восстановили в турнирной сетке. Соответствующую часть квалификации решили провести заново.

Напомним, NaVi вылетели с ESL Pro League, проиграв росиянам.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Counter Strike 2

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