NaVi вылетели с ESL Pro League, проиграв росиянам

"Рожденные побеждать" были в шаге от камбека.

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere вылетела с престижного турнира по Counter Strike 2.

К матчу с росийской parivision украинский коллектив подходил со счетом 2:2, а победа гарантировала плей-офф.

"Рожденные побеждать" уверенно начали матч, забрав первую карту со счетом 13:8, однако уже на второй карте росияне смогли камбекнуть в игру.

Судьба плей-офф зависела от третьей карты, которой стала Mirage. Первый раунд NaVi уступили 4:8, а затем были близки к камбеку, но не сумели додавить соперника.

NaVi — parivision 1:2 (13:8, 10:13, 11:13)

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