В ночь на понедельник, 23 ноября, состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором Юта уступила Далласу со счетом 114:116.

Самым результативным игроком поединка стал украинский защитник Джаз Святослав Михайлюк, который набрал 39 очков.

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Украинский баскетболист провел на площадке почти 32 минуты, реализовав за это время 2/8 двухочковых, 10/15 трехочковых, 5/5 штрафных. Также он совершил пять подборов, сделал три передачи при трех потерях и двух фолах. Показатель "плюс-минус" с ним на паркете составил +6.

Для 29-летнего украинца 39 очков стали новым личным рекордом результативности в НБА. Предыдущий его лучший показатель составлял 28 очков, которые он набрал в ноябре 2025 года в матче против Детройта.

К тому же Михайлюк установил новый рекорд результативности среди всех украинских игроков в истории НБА. Ранее лучший результат в украинцев принадлежал Алексею Леню, который в апреле 2019 года набрал 33 очка в матче за Атланту против Милуоки.

Кроме того, реализованные Михайлюком десять трехочковых в одном матче стали еще одним личным рекордом игрока. Также это второй показатель в истории Юты. Клубный рекорд принадлежит Бояну Богдановичу, который в 2022 году отличился 11 дальними бросками в поединке против Оклахомы.

SVI MYKHAILIUK HAD A CAREER NIGHT! 39 PTS (career-high) 10 3PM (career-high) 2nd-most 3PM in a single game in Jazz history... Only Bojan Bogdanović (11 in 2022) has made more. https://t.co/3wg6qHCeYz — NBA (@NBA) November 23, 2026

Юта - Даллас 114:116 (35:33, 22:31, 17:27, 40:25)

Юта: Бэйли (16), Джордж (15 + 7 передач), Хэйс (8), Питерсон (6), Грин (0) – старт; Михайлюк (39), Коллиер (10 + 7 передач), Сенсабо (10), Бамба (6 + 10 подборов + 5 потерь), Филиповски (2), Окоги (1), Брэдли (1).

Даллас: Флэгг (28 + 5 потерь), Ирвинг (16 + 8 передач), Рисаше (15 + 8 подборов), Калеб Мартин (13), Гэффорд (10) – старт; Альдама (9), Клэйтон (9), Джонсон (7), Маршалл (6 + 5 перехватов), Кристи (3).

Ранее сообщалось, что Михайлюк установил сезонный рекорд в матче Юты.

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