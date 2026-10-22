Михайлюк результативно провел стартовый матч Юты в сезоне НБА

Украинский защитник набрал десять очков против Мемфиса, однако Джаз проиграли.

В ночь на четверг, 22 октября, Юта стартовала в регулярном чемпионате нового сезона НБА матчем против Мемфиса, уступив со счетом 103:123.

Украинский защитник Джаз Святослав Михайлюк провел в этом поединке на паркете 19 минут. За отведенное ему время игры украинец набрал десять очков (2/2 двухочковых, 2/3 трехочковых), сделал две передачи, совершил один подбор и три перехвата при одном фоле.

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Мемфис – Юта 123:103 (29:31, 35:20, 34:28, 25:24)

Мемфис: Джером (45 + 7 подборов + 6 передач), Уэллс (12), Кауард (7 + 7 подборов), Бузер (7 + 11 подборов), Иди (6 + 9 подборов) – старт; Грант (15), Джексон (12 + 8 подборов), Пиппен (9), Пост (7), Спенсер (3).

Юта: Джордж (22), Маркканен (18 + 9 подборов), Джарен Джексон (15 + 5 потерь), Питерсон (9), Хэйс (5 + 6 блок-шотов) – старт; Бэйли (12), Михайлюк (10), Коллиер (7), Филиповски (3), Сенсабо (2), Окоги (0).

Следующий матч регулярного чемпионата НБА Юта проведет 24 октября против Нью-Орлеана.

Ранее сообщалось, что Михайлюк стал лучшим по показателю "плюс-минус" в предсезонном матче Юты.

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