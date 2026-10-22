iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Михайлюк результативно провел стартовый матч Юты в сезоне НБА

Украинский защитник набрал десять очков против Мемфиса, однако Джаз проиграли.
Сегодня, 09:35       Автор: Игорь Мищук
Святослав Михайлюк / Getty Images
Святослав Михайлюк / Getty Images

В ночь на четверг, 22 октября, Юта стартовала в регулярном чемпионате нового сезона НБА матчем против Мемфиса, уступив со счетом 103:123.

Украинский защитник Джаз Святослав Михайлюк провел в этом поединке на паркете 19 минут. За отведенное ему время игры украинец набрал десять очков (2/2 двухочковых, 2/3 трехочковых), сделал две передачи, совершил один подбор и три перехвата при одном фоле.

Читай также: Михайлюк набрал три очка в последнем предсезонном матче Юты

Мемфис – Юта 123:103 (29:31, 35:20, 34:28, 25:24)

Мемфис: Джером (45 + 7 подборов + 6 передач), Уэллс (12), Кауард (7 + 7 подборов), Бузер (7 + 11 подборов), Иди (6 + 9 подборов) – старт; Грант (15), Джексон (12 + 8 подборов), Пиппен (9), Пост (7), Спенсер (3).

Юта: Джордж (22), Маркканен (18 + 9 подборов), Джарен Джексон (15 + 5 потерь), Питерсон (9), Хэйс (5 + 6 блок-шотов) – старт; Бэйли (12), Михайлюк (10), Коллиер (7), Филиповски (3), Сенсабо (2), Окоги (0).

Следующий матч регулярного чемпионата НБА Юта проведет 24 октября против Нью-Орлеана.

Ранее сообщалось, что Михайлюк стал лучшим по показателю "плюс-минус" в предсезонном матче Юты.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юта Джаз Святослав Михайлюк Мемфис Гриззлиз

Статьи по теме

НБА: Лейкерс разобрались с Голден Стэйт, Юта с Михайлюком уступила Мемфису НБА: Лейкерс разобрались с Голден Стэйт, Юта с Михайлюком уступила Мемфису
Михайлюк набрал три очка в последнем предсезонном матче Юты Михайлюк набрал три очка в последнем предсезонном матче Юты
"Даже вдесятером показали, что умеем терпеть": Тренер Интера оценил победу над Шахтером "Даже вдесятером показали, что умеем терпеть": Тренер Интера оценил победу над Шахтером
"Боль вернулась": Костюк объяснила, почему снялась с турнира в Нинбо "Боль вернулась": Костюк объяснила, почему снялась с турнира в Нинбо

Видео

Интер - Шахтер: обзор матча Лиги чемпионов
Интер - Шахтер: обзор матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи Лиги Европы и Лиги конференций
просмотров
Свитолина вылетела с турнира в Ухане
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матча Шахтер - Динамо и других поединков 12-го тура
просмотров
Лига чемпионов: Комо, Реал и Галатасарай оформили разгромы, ничья Арсенала и Баварии, Шахтер минимально уступил Интеру
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов12:08
"Даже вдесятером показали, что умеем терпеть": Тренер Интера оценил победу над Шахтером
Теннис11:34
"Боль вернулась": Костюк объяснила, почему снялась с турнира в Нинбо
Лига Чемпионов10:57
"Не можем быть довольны": Туран выразил разочарование поражением от Интера
НХЛ10:30
НХЛ: Оттава разгромила Флориду, Филадельфия обыграла Баффало
НБА09:59
НБА: Лейкерс разобрались с Голден Стэйт, Юта с Михайлюком уступила Мемфису
НБА09:35
Михайлюк результативно провел стартовый матч Юты в сезоне НБА
Украина08:45
Календарь Шахтера: "горняки" потерпели минимальное поражение от Интера в Лиге чемпионов
Европа08:20
Футбол сегодня: матчи Лиги Европы и Лиги конференций
Лига Чемпионов00:54
Лига чемпионов: Комо, Реал и Галатасарай оформили разгромы, ничья Арсенала и Баварии, Шахтер минимально уступил Интеру
Лига Чемпионов00:50
Интер - Шахтер: обзор матча Лиги чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK