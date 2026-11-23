НБА: Юта с рекордом Михайлюка уступила Далласу, победы Денвера, Майами и Голден Стэйт
В ночь на понедельник, 23 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны семь матчей.
Результаты матчей НБА за 22 ноября
Атланта – Детройт 107:97 (29:26, 22:26, 23:33, 33:12)
Атланта: Александер-Уокер (27), Джонсон (12 + 11 подборов), Флемингс (10 + 6 передач), Оконгву (6 + 9 подборов), Дэниэлс (5 + 14 подборов + 8 передач + 5 перехватов) – старт; Кисперт (18), Дорт (16 + 7 подборов), Уиггинс (9), Эджиофор (4).
Детройт: Томпсон (18 + 12 подборов), Коллинз (18), Дженкинс (11), Каннингем (5 + 15 передач + 6 потерь), Хертер (2) – старт; Джо (19), Рид (16), Грин (6), Холланд (2).
Майами – Оклахома-Сити 123:113 (36:24, 31:30, 28:26, 28:33)
Майами: Адебайо (24 + 15 подборов + 12 передач), Ларссон (21), Митчелл (14), Портис (10 + 8 подборов), Томпсон (9) – старт; Йович (15 + 8 подборов), Фонтеккьо (11), Конуэлл (10), Уиггинс (5), Гарднер (4).
Оклахома-Сити: Маккейн (20), Митчелл (17), К. Уильямс (12), Пиви (9), Хартенштайн (2 + 8 подборов) – старт; Стирц (21), Дикс (13), Клиффорд (11), Барнхайзер (8).
Чикаго – Денвер 145:151 OT (31:33, 39:39, 25:33, 36:26, 14:20)
Чикаго: Хилд (33 + 7 подборов + 6 передач), Смит (26), Гидди (23 + 14 подборов + 22 передачи + 5 потерь), Бузелис (21), Окоро (11) – старт; Эссанг (9), Джонс (9), Хоукинс (6), Коллинз (5), Уильямс (2).
Денвер: Дж. Мюррэй (45 + 7 передач), Йокич (37 + 18 подборов + 11 передач), К. Браун (21 + 8 подборов), Гордон (18 + 8 подборов), К. Джонсон (16) – старт; Брэзил (8), Дерозан (4), Бэгли (2), Джонс (0), Джонс (0).
Вашингтон – Орландо 116:96 (38:21, 25:30, 34:26, 19:19)
Вашингтон: Джордж (24), Дэвис (22 + 7 подборов), Дибанца (16 + 8 подборов + 6 передач), Янг (11 + 11 передач), Сарр (10 + 9 подборов) – старт; Кулибали (12), Джонсон (11), Миддлтон (6), Райли (4), Эйтон (0), Кэррингтон (0), Мэнн (0), Гилл (0).
Орландо: Бэйн (17), Ф. Вагнер (16 + 8 подборов + 6 передач), Блэк (14), Саггс (9), Картер (9) – старт; да Силва (18), Вучевич (5), Картер (3), Кэйн (2), Ричардсон (2), Битадзе (1), Моралес (0).
Юта – Даллас 114:116 (35:33, 22:31, 17:27, 40:25)
Юта: Бэйли (16), Джордж (15 + 7 передач), Хэйс (8), Питерсон (6), Грин (0) – старт; Михайлюк (39), Коллиер (10 + 7 передач), Сенсабо (10), Бамба (6 + 10 подборов + 5 потерь), Филиповски (2), Окоги (1), Брэдли (1).
Украинский защитник Юты Святослав Михайлюк провел на паркете 32 минуты, став с 39 очками самым результативным игроком матча и установив рекорд результативности среди украинцев в истории НБА. Также на его счету пять подборов и три передачи при трех потерях и двух фолах.
Даллас: Флэгг (28 + 5 потерь), Ирвинг (16 + 8 передач), Рисаше (15 + 8 подборов), Калеб Мартин (13), Гэффорд (10) – старт; Альдама (9), Клэйтон (9), Джонсон (7), Маршалл (6 + 5 перехватов), Кристи (3).
Нью-Йорк – Индиана 113:106 (26:26, 29:25, 34:27, 24:28)
Нью-Йорк: Таунс (30 + 13 подборов), Брансон (22 + 7 передач), Шэмет (17), Харт (10 + 11 подборов + 10 передач), Бриджес (8) – старт; Альварадо (11), Колек (8), Дадье (5), Драммонд (2 + 10 подборов), Диавара (0).
Индиана: Сиакам (25), Нембхард (16 + 8 передач + 6 потерь), Убре (15), Зубац (10 + 14 подборов), Несмит (9) – старт; Топпин (9), Слоусон (7), Смит (6), Нэнс (5), Хафф (2), Джексон (2), Уокер (0).
Голден Стэйт – Бостон 88:87 (27:20, 17:22, 25:33, 19:12)
Голден Стэйт: Подземски (18 + 7 подборов + 6 потерь), Бэсси (13 + 8 подборов), Лендеборг (12 + 9 подборов), Др. Грин (9), Мелтон (2 + 6 передач) – старт; Сантос (13), Пэйтон II (8), Хорфорд (7), Ричард (3), Крайер (3), Ньянг (0).
Бостон: Тейтум (27 + 10 подборов + 6 передач), Уайт (14), Гонсалес (6), Кета (6 + 10 подборов), Хаузер (3) – старт; Гарза (10), Конли (6), Притчард (5), Харпер (5), Шайерман (3), Уолш (2), Сенак (0).
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