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Баскетбол

Михайлюк стал лучшим по показателю "плюс-минус" в предсезонном матче Юты

Украинский баскетболист принял участие в победном поединке с Сан-Антонио.
Сегодня, 10:48       Автор: Игорь Мищук
Святослав Михайлюк / Getty Images
Святослав Михайлюк / Getty Images

В ночь на вторник, 13 октября, Юта провела предсезонный матч против Сан-Антонио, одержав победу со счетом 119:109.

Украинский защитник Джаз Святослав Михайлюк отыграл в поединке с вице-чемпионом НБА 19 минут. За проведенное на площадке время украинец набрал семь очков (2/2 двухочковых, 1/4 трехочковых), совершил семь подборов и сделал две передачи при одном фоле и одной потере.

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При этом Михайлюк стал лучшим в составе обеих команд по показателю "плюс-минус" (+18), а также вторым в Юте по количеству подборов.

Юта – Сан-Антонио 119:109 (33:26, 35:35, 31:17, 20:31)

Юта: Питерсон (14), Джордж (13), Джарен Джексон (13), Маркканен (11), Хэйс (11) – старт; Коллиер (11 + 5 перехватов), Сенсабо (11), Бамба (9 + 9 подборов), Михайлюк (7 + 7 подборов), Бэйли (6), Окоги (5), Айду (3), Бэйтс (3), Ингрэм (2), Фанк (0), Грин (0), Александер (0).

Сан-Антонио: Барнс (19), К. Джонсон (15), Маклафлин (14 + 6 передач), Шэмпени (14 + 5 потерь), Корнет (0) – старт; Гиллеспи (25), Дэвис (5), Джонс-Гарсия (4), Рид (4 + 17 подборов), Элмор (3), Браун (3), Питер (3).

Отметим, что Юта проведет еще один предсезонный матч против Финикса 17 октября, а в НБА команда стартует поединком с Мемфисом 22 октября.

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