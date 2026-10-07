Михайлюк провел результативный матч за Юту в предсезонке

Украинец набрал девять очков в проигранном поединке с Денвером.

Украинский защитник Юты Святослав Михайлюк сыграл в предсезонном матче своей команды против Денвера (106:117).

Михайлюк провел на площадке 22 минуты. За это время он набрал девять очков (2/8 трехочковых, 1/6 двухочковых, 1/2 штрафных), совершил три подбора, сделал два перехвата, один блок-шот при одной потере.

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Юта - Денвер 106:117 (31:24, 28:41, 22:30, 25:22)

Юта: Петерсон (23), Бэйли (10 + 7 подборов), Джарен Джексон (7), Хэйс (7), Джордж (6) - старт; Михайлюк (9), Ингрэм (9), Окоги (8), Бамба (8 + 10 подборов), Александер (7), Айду (6), Коллиер (6), Хинсон (0), Грин (0), Бэйтс (0).

Денвер: Гордон (18), К. Джонсон (10), Йокич (6), К. Браун (5), Дж. Мюррэй (4) - старт; Стротер (15), Уитмор (14), Бэгли (10), Диалло (8), Дерозан (7), Ннаджи (6), Брэзил (4), Холмс (4), Нембхард (2), Джонс (2 + 6 передач), Хопкинс (1), Уокер (1).

Юта во время предсезонки еще проведет матчи против Сан-Антонио (13 октября) и Финикса (17 октября), а в НБА команда стартует поединком с Мемфисом 22 октября.

Напомним, ранее Михайлюк принял участие в первом предсезонном матче Юты также против Денвера.

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