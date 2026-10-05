Михайлюк сыграл в первом предсезонном матче за Юту

Украинский баскетболист провел на паркете более 17 минут и помог своей новой команде одержать победу на старте подготовки к сезону НБА.

4 октября прошел первый предсезонный поединок Национальной баскетбольной ассоциации для Юты Джаз. Команда уверенно обыграла Денвер Наггетс со счетом 109:97.

Участие в матче принял украинский защитник Святослав Михайлюк. Баскетболист начал игру на скамейке запасных и после замены провел на паркете 17 минут 12 секунд.

За предоставленное время Михайлюк принес команде 9 очков, а также выполнил 3 результативные передачи.

Напомним, на днях НБА-клуб нанял и уволил комментатора за один день из-за постов, которые он писал в 15 лет.

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