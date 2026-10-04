НБА-клуб наняла и уволила комментатора за один день из-за постов, которые он писал в 15 лет
Portland Trail Blazers попал в неловкую ситуацию с новым комментатором матчей клуба. 1 октября клуб объявил о назначении 29-летнего Брейдена Белла, который должен был заменить ушедшего Кевина Калабро.
Однако уже в тот же день Портленд отменил свое решение после того, как журналист местного телеканала KGW обнаружил старые публикации Белла в X.
Речь идет о постах, датированных 2012 и 2013 годами. На тот момент будущему комментатору было около 15 лет. В публикациях содержались расистские высказывания в адрес азиатского сообщества, а также оскорбительные и сексистские комментарии в отношении женщин.
После обращения журналиста в Trail Blazers объявили о немедленном прекращении сотрудничества с Беллом.
"Portland Trail Blazers не терпит расистских, сексистских или вредных высказываний. Публикации нашего недавно представленного комментатора явно нарушают правила клуба и лиги, а также наши ценности и ожидания", — говорится в официальном заявлении.
Позже Белл также принес извинения. Он отметил, что написал эти сообщения 14 лет назад, когда ему было 15 лет, и подчеркнул, что они не отражают того, кем он является сегодня.
Напомним, что на днях Трамп высмеял бывшего игрока НБА.
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