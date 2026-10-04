iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

НБА-клуб наняла и уволила комментатора за один день из-за постов, которые он писал в 15 лет

Старые публикации в соцсетях стоили Брейдену Беллу должности спустя несколько часов после назначения.
Сегодня, 12:29       Автор: Сергей Носенко
Брейден Белл / Twitter
Брейден Белл / Twitter

Portland Trail Blazers попал в неловкую ситуацию с новым комментатором матчей клуба. 1 октября клуб объявил о назначении 29-летнего Брейдена Белла, который должен был заменить ушедшего Кевина Калабро.

Однако уже в тот же день Портленд отменил свое решение после того, как журналист местного телеканала KGW обнаружил старые публикации Белла в X.

Речь идет о постах, датированных 2012 и 2013 годами. На тот момент будущему комментатору было около 15 лет. В публикациях содержались расистские высказывания в адрес азиатского сообщества, а также оскорбительные и сексистские комментарии в отношении женщин.

После обращения журналиста в Trail Blazers объявили о немедленном прекращении сотрудничества с Беллом.

"Portland Trail Blazers не терпит расистских, сексистских или вредных высказываний. Публикации нашего недавно представленного комментатора явно нарушают правила клуба и лиги, а также наши ценности и ожидания", — говорится в официальном заявлении.

Позже Белл также принес извинения. Он отметил, что написал эти сообщения 14 лет назад, когда ему было 15 лет, и подчеркнул, что они не отражают того, кем он является сегодня.

Напомним, что на днях Трамп высмеял бывшего игрока НБА.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НБА курьез

Статьи по теме

Китайскую дзюдоистку дисквалифицировали за острые зубы Китайскую дзюдоистку дисквалифицировали за острые зубы
"Мама года" на бейсбольном матче: женщина несла ребенка и три коробки еды, пока муж сидел на трибуне "Мама года" на бейсбольном матче: женщина несла ребенка и три коробки еды, пока муж сидел на трибуне
В Австралии одобрили олимпийскую трассу на реке с крокодилами В Австралии одобрили олимпийскую трассу на реке с крокодилами
Кролик оказался быстрее профессиональных футболистов и сорвал матч MLS Кролик оказался быстрее профессиональных футболистов и сорвал матч MLS

Видео

Историческое фиаско: Англия сокрушила в гостях Хорватию в Лиге наций - видео матча
Историческое фиаско: Англия сокрушила в гостях Хорватию в Лиге наций - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" потерпели разгромное поражение от Северной Ирландии в Лиге наций
просмотров
Футбол сегодня: матчи 10-го тура Первой лиги Украины
просмотров
Свитолина прошла в третий раунд Пекина
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей девятого тура
просмотров

Последние новости

Бокс14:05
"Я слишком много игрался": Уиттакер признал ошибку
Формула 113:28
Ферстаппен выиграл Гран-при Бахрейна в Малайзии
Украина12:50
Судаков покинул сборную Украины из-за травмы
НБА12:29
НБА-клуб наняла и уволила комментатора за один день из-за постов, которые он писал в 15 лет
Футбол12:10
Саудовская Аравия остановила строительство стадиона NEOM к ЧМ-2034
Киберспорт11:38
Balu Team распустила состав по Dota 2
Теннис11:04
Снигур за 48 минут разгромила Престон
Формула 110:49
Гран-при Бахрейна отложили
Бокс10:20
Американского боксера обвинили в убийстве
Бокс09:42
Ломаченко получил двух потенциальных соперников для боя в ноябре
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK