Украинский защитник Юта Джаз Святослав Михайлюк помог команде одержать победу над Лос-Анджелес Клипперс в матче регулярного чемпионата НБА.

Джаз разгромили соперника со счетом 132:107, прервав серию из 12 поражений подряд.

Михайлюк провел на площадке 33 минуты — это его максимальное игровое время с начала сезона.

За этот период украинец набрал восемь очков, сделал семь подборов и отдал пять результативных передач.

Пять ассистов стали новым сезонным рекордом Святослава. Кроме того, он повторил лучший показатель нынешнего чемпионата по подборам.

Напомним, доступны все результаты результаты и обзоры прошедших в ночь на среду поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

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