Во вторник, 17 ноября, Уэльс принимал дома Португалию в рамках последнего тура Лиги наций.

Уже на 11-й минуте Фернандеш открыл счет, который, однако, продержался всего две минуты. Брукс сравнял счет уже в следующей атаке.

Несмотря на преимущество португальцев, под конец тайма валлийцы вышли вперед. И снова счет быстро изменился еще раз после гола Нету.

На второй тайм Уэльс вышел вырывать победу, и сумел практически на равных противостоять именитому сопернику. Итог матча решил момент на 70-й минуте. Форбс точным ударом послал мяч в нижний угол ворот и вырвал победу для своей команды.

Статистика матча Уэльс - Португалия 6-го тура Лиги наций

Уэльс - Португалия 2:3

Голы: Брукс, 13, Сорба, 40 - Фернандеш, 11, Нету, 43, Форбс, 70

Ожидаемые голы (xG): 1.75 - 1.53

Владение мячом: 41% - 59%

Удары: 22 - 11

Удары в створ: 8 - 6

Угловые: 6 - 1

Фолы: 5 - 11

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