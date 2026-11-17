Юниор Манчестер Юнайтед Джей-Джей Габриэль объявил, что покинул команду.

Напомним, что 16-летний футболист считается большим талантом, однако недавно у него возник конфликт с манкунианцами. Его отец потребовал, чтобы Габриэль играл за первую команду.

В итоге футболист отказался подписывать контракт и теперь может оказаться в одном из европейских грандов.

В своих социальныхз сетях Габриэль объявил об уходе из Манчестер Юнайтед.

Предполагается, что в ближайшее время англичанин станет игроком Реала.

Ранее также сообщалось, что экс-лидер Манчестер Сити тожеблизок к смене клуба.

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