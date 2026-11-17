Хавбек Наполи Кевин де Брюйне может зимой сменить клуб, пишет ESPN.

ПСВ уже сделал предложение по 35-летнему бельгийцу.

Нидерландский клуб предложил 2 млн евро за переход игрока, чей контракт с Наполи истекает по окончании сезона.

Сообщается, что де Брюйне готов рассмотреть предложение, однако с решением не будет торопиться.

В текущем сезоне у бельгийца на счету 15 матчей, четыре гола и два ассиста.

Ранее также сообщалось, что другой бельгийский ветеранзавершил международную карьеру.

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