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Футбол

Ромелу Лукаку объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии

Лучший бомбардир ушел из бельгийской национальной команды.
Сегодня, 12:45       Автор: Игорь Мищук
Ромелу Лукаку / Getty Images
Ромелу Лукаку / Getty Images

Нападающий Фенербахче и сборной Бельгии Ромелу Лукаку объявил о завершении международной карьеры.

О своем решении прекратить выступления за национальную команду 33-летний футболист сообщил в Instagram.

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"В течение этих 16 лет я отдавал сборной все, что у меня было. Мне пришлось пережить самые разные эмоции. Я играл с отличными партнерами, которым всегда буду благодарен. Хочу поблагодарить каждого из них, а также всех тренеров, которые подталкивали меня к развитию и доверяли мне, позволяя помогать команде. Это был замечательный путь, и я наслаждался каждым его мгновением.

Болельщикам сборной Бельгии благодарен за поддержку нашей команды. Я горжусь тем, что представлял свою страну на четырех чемпионатах мира и трех чемпионатах Европы.

Я никогда не забуду эти моменты. Я спокоен по поводу своего решения завершить этот этап. Это было невероятно. Я получил удовольствие от этого пути. Я благодарен. Спасибо", - написал Лукаку.

Лукаку дебютировал за сборную Бельгии в марте 2010 года в товарищеском матче с Хорватией (0:1). С того времени он провел в составе национальной команды 135 матчей, отличившись 94 голами и 20 результативными передачами. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории бельгийской сборной.

Напомним, ранее нападающий Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии.

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