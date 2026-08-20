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Футбол

Лукаку объяснил уход из Наполи

Жёстко ответил критикам и пообещал вернуть форму в Фенербахче.
Сегодня, 07:31       Автор: Валентина Чорноштан
Ромелу Лукаку / Getty Images
Ромелу Лукаку / Getty Images

Ромелу Лукаку прокомментировал свой уход из Наполи, назвав прошлый сезон самым тяжёлым в своей жизни. По словам бельгийца, определённые слова и решения внутри клуба заставили его задуматься о смене команды, передаёт Goal.

Напомним, что бельгиец перешёл из итальянского коллектива в турецкий гранд за 6 миллионов евро. Его контракт рассчитан на один сезон с возможностью продления ещё на год.

Лукаку подчеркнул, что не согласен с заявлениями о плохой физической форме и считает, что подобные разговоры могли быть попыткой настроить общественное мнение против него. Сейчас форвард заявил, что полностью готов вернуться на поле.

Бельгиец также рассказал о своих дальнейших планах. Лукаку рассчитывает продолжать карьеру до 2030 года, в том числе выступая за национальную сборную, после чего планирует завершить выступления.

Тем временем Бенфика активизировала переговоры по хавбеку сборной Португалии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ромелу Лукаку ФК Фенербахче ФК Наполи

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