Лукаку объяснил уход из Наполи

Ромелу Лукаку прокомментировал свой уход из Наполи, назвав прошлый сезон самым тяжёлым в своей жизни. По словам бельгийца, определённые слова и решения внутри клуба заставили его задуматься о смене команды, передаёт Goal.

Напомним, что бельгиец перешёл из итальянского коллектива в турецкий гранд за 6 миллионов евро. Его контракт рассчитан на один сезон с возможностью продления ещё на год.

Лукаку подчеркнул, что не согласен с заявлениями о плохой физической форме и считает, что подобные разговоры могли быть попыткой настроить общественное мнение против него. Сейчас форвард заявил, что полностью готов вернуться на поле.

Бельгиец также рассказал о своих дальнейших планах. Лукаку рассчитывает продолжать карьеру до 2030 года, в том числе выступая за национальную сборную, после чего планирует завершить выступления.

Тем временем Бенфика активизировала переговоры по хавбеку сборной Португалии.

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