"Жезуш возомнил себя Фергюсоном": Бывший партнер Роналду поддержал португальца

Рио Фердинанд считает, что португалец не покинул бы команду без причины.

Бывший игрок Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд поддержал Криштиану Роналду.

Напомним, что португалец покинул сборную после конфликта с главным тренером.

Фердинанд стал на сторону бывшего партнера, заявив, что Роналду мог бы покинуть сборную только по очень серьезному поводу.

С Криштиану Роналду обошлись плохо. Плохо. Новый тренер пришел и решил, что он Алекс Фергюсон. Не знаю, на каком основании. И это разделило страну. Видеть эту ситуацию неприятно. Я думаю, ни одни игрок не должен заканчивать карьеру в сборной вот так. Я думаю, они возобновят отношения после небольшого отдыха и времени порознь. Я думаю, что сборная, президент федерации и тренер поймут, что они поступили неправильно, потому что нельзя позволять своему главному игроку, своему лучшему послу, самому культовому человеку в истории страны просто покидать сборную

Ранее также Жезуш признался, готов ли он вернуть Роналду в команду.

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