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Футбол

"Жезуш возомнил себя Фергюсоном": Бывший партнер Роналду поддержал португальца

Рио Фердинанд считает, что португалец не покинул бы команду без причины.
Вчера, 22:02       Автор: Андрей Безуглый
Рио Фердинанд / Getty Images
Рио Фердинанд / Getty Images

Бывший игрок Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд поддержал Криштиану Роналду.

Напомним, что португалец покинул сборную после конфликта с главным тренером.

Фердинанд стал на сторону бывшего партнера, заявив, что Роналду мог бы покинуть сборную только по очень серьезному поводу.

С Криштиану Роналду обошлись плохо. Плохо. Новый тренер пришел и решил, что он Алекс Фергюсон. Не знаю, на каком основании. И это разделило страну. 

Видеть эту ситуацию неприятно. Я думаю, ни одни игрок не должен заканчивать карьеру в сборной вот так. Я думаю, они возобновят отношения после небольшого отдыха и времени порознь. Я думаю, что сборная, президент федерации и тренер поймут, что они поступили неправильно, потому что нельзя позволять своему главному игроку, своему лучшему послу, самому культовому человеку в истории страны просто покидать сборную

Ранее также Жезуш признался, готов ли он вернуть Роналду в команду.

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