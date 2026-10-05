"Жезуш возомнил себя Фергюсоном": Бывший партнер Роналду поддержал португальца
Бывший игрок Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд поддержал Криштиану Роналду.
Напомним, что португалец покинул сборную после конфликта с главным тренером.
Фердинанд стал на сторону бывшего партнера, заявив, что Роналду мог бы покинуть сборную только по очень серьезному поводу.
С Криштиану Роналду обошлись плохо. Плохо. Новый тренер пришел и решил, что он Алекс Фергюсон. Не знаю, на каком основании. И это разделило страну.
Видеть эту ситуацию неприятно. Я думаю, ни одни игрок не должен заканчивать карьеру в сборной вот так. Я думаю, они возобновят отношения после небольшого отдыха и времени порознь. Я думаю, что сборная, президент федерации и тренер поймут, что они поступили неправильно, потому что нельзя позволять своему главному игроку, своему лучшему послу, самому культовому человеку в истории страны просто покидать сборную
Ранее также Жезуш признался, готов ли он вернуть Роналду в команду.
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