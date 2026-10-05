Тренер Португалии рассказал, готов ли вернуть Роналду в сборную после конфликта

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш ответил на вопрос о возможности возвращения Криштиану Роналду после того, как тот со скандалом покинул расположение национальной команды.

Специалист заявил, что считает конфликт с игроком недоразумением, которое можно уладить, и открыт к дальнейшему сотрудничеству.

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"Я не знаю, что будет дальше, для меня все остается открытым. Он должен разобраться со своими делами до объявления заявки. Если у него будет игровая практика и он захочет выступать за сборную, то сможет вернуться, когда пожелает. Почему бы и нет? Это было недоразумение, и, на мой взгляд, его легко уладить.

С моей стороны все в порядке. Когда именно это решится? Этого я не знаю, посмотрим", - приводит слова Жезуша A Bola.

Напомним, ранее из-за конфликта с главным тренером и недовольства количеством своего игрового времени Роналду покинул расположение сборной Португалии и не принимал участие в матчах Лиги наций с Данией (4:2) и Норвегией (2:1). Также сообщалось о возможном завершении игроком международной карьеры.

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