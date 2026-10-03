Тренер сборной Португалии согласился встретиться с Роналду, чтобы уладить конфликт
Федерация футбола Португалии собирается устроить встречу между главным тренером сборной Жорже Жезушем и нападающим Криштиану Роналду, чтобы уладить конфликт между ними.
Как сообщает A Bola, 72-летний наставник национальной команды уже принял предложение встретиться с игроком при посредничестве представителей федерации, чтобы разрешить скандальную ситуацию в сборной.
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Португальская федерация поддерживает контакты с представителями Роналду и теперь ждет ответа от самого футболиста. В федерации надеются, что путем диалога удастся урегулировать ситуацию и убедить игрока продолжить выступления за национальную сборную.
Напомним, ранее из-за конфликта с главным тренером и недовольства количеством своего игрового времени Роналду покинул расположение сборной Португалии, после чего появилась информация о возможном завершении игроком международной карьеры.
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