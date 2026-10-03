Украина впервые крупно проиграла "дома" официальный матч

В рамках третьего тура группового этапа Лиги наций сборная Украины потерпела крупное поражение от Северной Ирландии в номинально домашнем матче.

Из-за полномасштабного вторжения России встреча состоялась в словацкой Трнаве.

Этот поединок стал первым в истории национальной команды официальным номинально домашним матчем, в котором Украина проиграла с разницей как минимум в три мяча.

До этого украинская сборная 20 раз терпела крупные поражения. Только два из них пришлись на номинально домашние встречи — товарищеские матчи против Турции (0:3) и Франции (1:4). Все остальные разгромные поражения были либо выездными, либо проходили на нейтральном поле.

На ISPORT также доступен видеообзор матча Украина — Северная Ирландия (0:3).

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