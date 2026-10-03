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День в составе «волков»: как журналисты тренировались с ФК «Полесье»

Сезон в разгаре, позади еврокубковая квалификация и 7 туров УПЛ — но одну необычную тренировку «Полесье» приберегло именно на этот момент.
Сегодня, 09:24       Автор: Василий Войтюк
Фото надано рекламодателем
Фото надано рекламодателем

На домашнем стадионе «волков» состоялся Media Game — совместная тренировка команды с представителями медиа, которую клуб организовал при поддержке официального спонсора GGBET.

На один день журналисты поменялись ролями с героями своих материалов: прошли разминку и тренировочные упражнения по плану клуба, а в завершение сыграли спарринг в смешанных составах — медиа и футболисты «Полесья» в одних командах.

Вместе с гостями на поле работали Руслан Бабенко, Сергей Чоботенко, Никита Кравченко, Максим Брагaру. Руководил процессом тренерский штаб во главе с Русланом Ротанем, который после тренировки вместе с игроками ответил на вопросы журналистов во время медиа-брифинга.

«Сегодня журналисты смогли почувствовать на себе, как проходят наши тренировки, а мы — увидеть их в новой роли. И должен сказать, что некоторые приятно удивили своим потенциалом. Благодарим официального спонсора GGBET за поддержку в организации этого мероприятия: живое общение, совместная работа на поле и хорошее настроение дали заряд энергии всей команде», — рассказал главный тренер «Полесья» Руслан Ротань.

Фото надано рекламодателем
Фото надано рекламодателем

Эмоций хватило обеим сторонам: футболисты оценили азарт коллег из медиа, а журналисты — редкую возможность увидеть тренировочный процесс не из-за бровки, а изнутри.

Фото надано рекламодателем
Фото надано рекламодателем

«Играть за «Полесье» — большая ответственность. Многие стремятся попасть в нашу команду, поэтому мы ценим эту возможность и каждый день работаем, чтобы соответствовать уровню клуба. Сегодня журналисты тоже хорошо проявили себя на поле. Особенно хочу отметить их вратаря — стоял как скала, отбивая удар за ударом. Футболку с подписями наших игроков он точно заслужил», — поделился капитан «Полесья» Руслан Бабенко.

Media Game стал очередным проектом ФК «Полесье» при поддержке GGBET — официального спонсора клуба. Партнеры и в дальнейшем будут развивать форматы, которые сокращают дистанцию между командой, медиа и болельщиками.

Проверить, как наработки с тренировок выглядят в настоящей игре, можно уже 11 октября — «Полесье» сыграет с «Буковиной» в рамках 8-го тура УПЛ.

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