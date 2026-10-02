"Возможно, даже в первом раунде": Джошуа раскрыл амбициозный план на бой с Фьюри
Британский экс-чемпион поделился ожиданиями от будущего поединка.
Бывший обладатель титулов в супертяжелом весе Энтони Джошуа высказался о своем предстоящем бое против еще одного экс-чемпиона Тайсона Фьюри.
Британский боксер заявил, что рассчитывает на быструю досрочную победу в поединке с соотечественником.
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"Я крепкий, меня сложно победить, иногда бывают слабости, но это только добавляет зрелищности для болельщиков у экранов. Дальше будет больше. Путь Энтони Джошуа на этом не заканчивается.
А он, если честно, показывает уровень в соответствии со своим классом. Он разноплановый и довольно неплохо двигается в ринге.
Ожидания от самого поединка? Нокаут. Возможно, даже в первом раунде. Да, именно такой у меня план", - приводит слова Джошуа Sky Sports.
Поединок Фьюри - Джошуа состоится 11 декабря на арене Principality Stadium в Кардиффе, Уэльс, а на его кону будет стоять титул WBA Super.
Ранее Фьюри и Джошуа устроили первую дуэль взглядов перед боем.
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