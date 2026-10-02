Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Бахрейна

Пилот Ferrari Шарль Леклер стал самым быстрым во второй свободной практике Гран-при Бахрейна, который в этом году проходит на трассе Сепанг в Малайзии.

Леклер проехал лучший круг за 1:37,528, опередив гонщика Red Bull Айзека Хаджара на 0,099 секунды. Третьим стал пилот McLaren Ландо Норрис, уступивший лидеру 0,137 секунды.

Макс Ферстаппен занял четвертое место с отставанием 0,257 секунды.

Пятое место во второй практике занял Льюис Хэмилтон, шестым стал Оскар Пиастри. Пилоты Mercedes Джордж Расселл и Кими Антонелли, чья команда привезла на этап крупный пакет обновлений, показали лишь седьмой и восьмой результаты соответственно.

В первой десятке также оказались Лиам Лоусон и Пьер Гасли.

При этом результаты практики пока сложно считать показателем расстановки сил: команды использовали разные типы шин и программы работы, а высокая деградация резины стала одной из главных проблем на жарком Сепанге.

Гран-при Бахрейна в этом году проходит в Малайзии из-за отмены этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Гапомним, Александр Бондарев присоединится к французской команде R-ace GP в сезоне-2027 и выступит в чемпионате Formula Regional European Championship (FREC).

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