Сборная Украины объявила заявку на матч с Северной Ирландией: семь игроков вне состава
В заявку вошли 23 футболиста. Не сыграют защитник Виталий Миколенко, который ранее покинул расположение национальной команды из-за повреждения, а также еще шесть игроков: Александр Драмбаев, Богдан Михайличенко, Александр Пихаленок, Максим Хлань, Владислав Велетень и Владислав Ванат. Football24
Заявка Украины:
Вратари: Георгий Ермаков, Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык.
Защитники: Эдуард Сарапий, Тарас Михавко, Валерий Бондарь, Илья Забарный, Николай Матвиенко, Илья Крупский.
Полузащитники: Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Олег Очеретько, Егор Назарина, Георгий Судаков, Александр Назаренко.
Нападающие: Матвей Пономаренко, Роман Яремчук, Данило Сикан, Виктор Цыганков, Александр Зубков, Игорь Краснопир, Иван Варфоломеев.
Матч Украина — Северная Ирландия состоится 2 октября в Трнаве (Словакия) и начнется в 21:45 по киевскому времени. Обе команды после двух туров имеют по четыре очка и делят первое место в группе B2.
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