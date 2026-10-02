Сборная Украины объявила заявку на матч с Северной Ирландией: семь игроков вне состава

Сборная Украины определилась с заявкой на матч третьего тура Лиги наций-2026/27 против Северной Ирландии.

Сборная Украины в день игры против сборной Грузии / Getty Images

В заявку вошли 23 футболиста. Не сыграют защитник Виталий Миколенко, который ранее покинул расположение национальной команды из-за повреждения, а также еще шесть игроков: Александр Драмбаев, Богдан Михайличенко, Александр Пихаленок, Максим Хлань, Владислав Велетень и Владислав Ванат. Football24

Заявка Украины:

Вратари: Георгий Ермаков, Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык.

Защитники: Эдуард Сарапий, Тарас Михавко, Валерий Бондарь, Илья Забарный, Николай Матвиенко, Илья Крупский.

Полузащитники: Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Олег Очеретько, Егор Назарина, Георгий Судаков, Александр Назаренко.

Нападающие: Матвей Пономаренко, Роман Яремчук, Данило Сикан, Виктор Цыганков, Александр Зубков, Игорь Краснопир, Иван Варфоломеев.

Матч Украина — Северная Ирландия состоится 2 октября в Трнаве (Словакия) и начнется в 21:45 по киевскому времени. Обе команды после двух туров имеют по четыре очка и делят первое место в группе B2.

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