Ястремская разгромила финалистку Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Даяна Ястремская успешно преодолела второй раунд турнира WTA 1000 в Пекине.

В матче 1/32 финала China Open украинка встретилась с полькой Маей Хвалиньской и одержала уверенную победу в двух сетах — 6:3, 6:1. Поединок продолжался 1 час 6 минут.

Ястремская сразу захватила инициативу и выиграла первый сет со счетом 6:3. Во второй партии преимущество украинки стало еще более ощутимым: она позволила сопернице взять лишь один гейм и завершила встречу со счетом 6:1.

Хвалиньская в 2026 году дошла до финала Ролан Гаррос, поэтому победа Ястремской стала заметным результатом на турнире в Пекине.

В первом круге турнира Ястремская также в двух сетах обыграла американку Кэти Макнэлли — 6:3, 6:4

Теперь украинка сыграет в третьем круге China Open.

Пекин, WTA 1000, 1/32 финала

Даяна Ястремская (Украина) — Мая Хвалиньская (Польша) — 2:0

Счет по сетам: 6:3, 6:1

Продолжительность: 1:06

Напомним, после поражения в финале Кубка Билли Джин Кинг сборной Чехии, Элина Свитолина сыграет против представительницы Чехии во втором раунде турнира в Китае.

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