Ястремская разгромила финалистку Ролан Гаррос
В матче 1/32 финала China Open украинка встретилась с полькой Маей Хвалиньской и одержала уверенную победу в двух сетах — 6:3, 6:1. Поединок продолжался 1 час 6 минут.
Ястремская сразу захватила инициативу и выиграла первый сет со счетом 6:3. Во второй партии преимущество украинки стало еще более ощутимым: она позволила сопернице взять лишь один гейм и завершила встречу со счетом 6:1.
Хвалиньская в 2026 году дошла до финала Ролан Гаррос, поэтому победа Ястремской стала заметным результатом на турнире в Пекине.
В первом круге турнира Ястремская также в двух сетах обыграла американку Кэти Макнэлли — 6:3, 6:4
Теперь украинка сыграет в третьем круге China Open.
Пекин, WTA 1000, 1/32 финала
Даяна Ястремская (Украина) — Мая Хвалиньская (Польша) — 2:0
Счет по сетам: 6:3, 6:1
Продолжительность: 1:06
Напомним, после поражения в финале Кубка Билли Джин Кинг сборной Чехии, Элина Свитолина сыграет против представительницы Чехии во втором раунде турнира в Китае.
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