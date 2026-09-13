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Сербский тренер цинично отреагировал на разрушение дома семьи Ястремской

Сербский теннисный тренер Владимир Одобашич попал в скандал из-за реакции на последствия российского ракетного удара по Одессе.
Сегодня, 19:00       Автор: Сергей Носенко
Даяна Ястремская / Getty Images
Даяна Ястремская / Getty Images

12 сентября российская ракета разрушила квартиру семьи украинской теннисистки Даяны Ястремской. Спортсменка показала последствия атаки в соцсетях. По данным украинских СМИ, в результате удара пострадали не менее 23 человек.

Одобашич оставил под публикацией Ястремской циничный комментарий Bravo Rusija (Браво, Россия). Скриншот сообщения распространила UkrSportBase. Позже комментарий был удален.

Также сообщается, что тренер публиковал другие пророссийские высказывания и призывал к уничтожению Хорватии и Германии как "вражеских стран". Одобашич имеет тренерскую категорию A-Level по версии GPTCA и более 23 лет опыта работы.

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