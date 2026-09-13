Сербский тренер цинично отреагировал на разрушение дома семьи Ястремской

Сербский теннисный тренер Владимир Одобашич попал в скандал из-за реакции на последствия российского ракетного удара по Одессе.

12 сентября российская ракета разрушила квартиру семьи украинской теннисистки Даяны Ястремской. Спортсменка показала последствия атаки в соцсетях. По данным украинских СМИ, в результате удара пострадали не менее 23 человек.

Одобашич оставил под публикацией Ястремской циничный комментарий Bravo Rusija (Браво, Россия). Скриншот сообщения распространила UkrSportBase. Позже комментарий был удален.

«Bravo Rusija»



🇷🇸Serbian tennis coach Vladimir Odobasic made a cynical comment on an Instagram video posted by Ukrainian tennis player Dayana Yastremska, in which she showed her family's apartment in Odesa destroyed by Russia. pic.twitter.com/tT6ywz4SmJ — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) September 13, 2026

Также сообщается, что тренер публиковал другие пророссийские высказывания и призывал к уничтожению Хорватии и Германии как "вражеских стран". Одобашич имеет тренерскую категорию A-Level по версии GPTCA и более 23 лет опыта работы.

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