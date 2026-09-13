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Автоспорт

Антонелли выиграл первый в истории Гран-при Испании на Мадринге

Один эпизод решил исход гонки.
Сегодня, 17:39       Автор: Андрей Безуглый
Гран-при Испании / Getty Images
Гран-при Испании / Getty Images

В воскресенье, 13 сентября, Мадринг впервые в истории принял Гран-при Испании.

Со стартом гонки Норрис сразу попытался занять лучшую позицию и сумел удержать первую строчку. Дейстия гонщика вынудили Антонелли дважды срезать шикану и пропустить вперед Ферстаппена.

Уже на пятом круге неожиданно начались проблемы у Хэмилтона, который быстро упал на 14-ю строчку. Как оказалось, на болиде сломались тормоза. В итоге Льюис сошел.

К 10-му кругу пелотон разделился на три группы. Колапинто на шестой строчке держал за собой несколько пилотов, позволив оторваться лидерам. Хотя в итоге и пропустил Лоусона. А далее Албон возглавлял последнюю замыкающую часть пелотон.

Вскоре Стролл не сумел вписаться в поворот и вызвал виртуальный сейфти кар. Норрис не успел воспользоваться пит-стопом, Леклера не рискнули снимать, а вот остальные лидеры сразу пошли "переобуться". В итоге Макларен сняли свой болид по окончании режима VSC, что стоило Норрису четырех позиций, пропустив вперед Леклера, Антонелли, Ферстаппена и Расселла.

К середине гонки ситуация, в целом, стабилизировались. Основное внимание было приковано к погоне Антонелли за Леклером.

На 31-м круге лидерство все еще удерживал Леклер. Монегаск стабильно держался от Антонелли в пределах 3-4 секунд, однако вскоре ему предстояло сделать первый пит-стоп. Также ранее Расселл снова сменил комплект, пропустив вперед Норриса, который с четвертой строчки пытался догнать Ферстаппена.

На заключительную часть гонки осталась довольно жаркая битва. Леклер, Антонелли, Ферстаппен и Норрис шли очень плотным строем, и Макларен вполне мог рассчитывать забрать позицию как минимум у Ред Булл.

Вскоре немного оживилась ситуация в конце зачетной десятки после пит-стопов Лоусона и Пиастри. Пилот Макларен навязал борьбу Колапинто и Бортолето, и в итоге три пилота продемонстрировали хорошую напряженную гонку за позициями.

На 48-м круге наконец сменился лидер гонки после того, как Леклера позвали на первый пит-стоп. Антонелли стал лидером, за ним в секунде Ферстаппен, и еще в полсекунде Норрис.

Но в итоге без Леклера Антонелли сумел сильно прибавить и оторваться от преследователей. А Норрис так и не нашел возможности обойти Ферстаппена, оставшись третьим. Леклер удержал четвертую строчку против Расселла, что стало неплохим результатом для Феррари.

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