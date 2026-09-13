Антонелли выиграл первый в истории Гран-при Испании на Мадринге
В воскресенье, 13 сентября, Мадринг впервые в истории принял Гран-при Испании.
Со стартом гонки Норрис сразу попытался занять лучшую позицию и сумел удержать первую строчку. Дейстия гонщика вынудили Антонелли дважды срезать шикану и пропустить вперед Ферстаппена.
Norris defends, Antonelli cuts across the chicane and Piastri and Russell make contact! 🤯— Formula 1 (@F1) September 13, 2026
Here is how the race start unfolded in Madrid 👇#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/qZFtORJG6b
Уже на пятом круге неожиданно начались проблемы у Хэмилтона, который быстро упал на 14-ю строчку. Как оказалось, на болиде сломались тормоза. В итоге Льюис сошел.
Verstappen roars back through! 🦁— Formula 1 (@F1) September 13, 2026
Hamilton is struggling with his brakes, and soon heads down the escape road#F1 #SpanishGP | LAP 5/57 pic.twitter.com/TyQOXK9vcz
К 10-му кругу пелотон разделился на три группы. Колапинто на шестой строчке держал за собой несколько пилотов, позволив оторваться лидерам. Хотя в итоге и пропустил Лоусона. А далее Албон возглавлял последнюю замыкающую часть пелотон.
Lawson moves up into P6! 🔼— Formula 1 (@F1) September 13, 2026
He passes the Alpine of Colapinto with a move to the inside at Turn 5 🙌#F1 #SpanishGP | LAP 10/57 pic.twitter.com/GXm9UaUPNN
Вскоре Стролл не сумел вписаться в поворот и вызвал виртуальный сейфти кар. Норрис не успел воспользоваться пит-стопом, Леклера не рискнули снимать, а вот остальные лидеры сразу пошли "переобуться". В итоге Макларен сняли свой болид по окончании режима VSC, что стоило Норрису четырех позиций, пропустив вперед Леклера, Антонелли, Ферстаппена и Расселла.
⚠️ VIRTUAL SAFETY CAR ⚠️— Formula 1 (@F1) September 13, 2026
Lance Stroll has stopped at Turn 20 with a brake issue 😳
Antonelli, Verstappen and Russell head to the pit lane 👀#F1 #SpanishGP | LAP 15/57 pic.twitter.com/O2qbcdVdV4
К середине гонки ситуация, в целом, стабилизировались. Основное внимание было приковано к погоне Антонелли за Леклером.
Leclerc looks to be pulling away from Antonelli ‼️— Formula 1 (@F1) September 13, 2026
There's a three-second gap now between the duo! 👀#F1 #SpanishGP | LAP 22/57 pic.twitter.com/08FcWWC9Ko
На 31-м круге лидерство все еще удерживал Леклер. Монегаск стабильно держался от Антонелли в пределах 3-4 секунд, однако вскоре ему предстояло сделать первый пит-стоп. Также ранее Расселл снова сменил комплект, пропустив вперед Норриса, который с четвертой строчки пытался догнать Ферстаппена.
In a rhythm! 💪— Formula 1 (@F1) September 13, 2026
Leclerc is pushing out front to increase his gap to Antonelli; the Ferrari setting the best middle sector of the race so far 🟣#F1 #SpanishGP | LAP 31/57 pic.twitter.com/X74uOVirnM
На заключительную часть гонки осталась довольно жаркая битва. Леклер, Антонелли, Ферстаппен и Норрис шли очень плотным строем, и Макларен вполне мог рассчитывать забрать позицию как минимум у Ред Булл.
Hunting... ⚔️— Formula 1 (@F1) September 13, 2026
Norris is chasing Verstappen for a net-P2, with Leclerc looking set to pit and come out behind the McLaren 👀#F1 #SpanishGP | LAP 41/57 pic.twitter.com/mC3Hk6mzwM
Вскоре немного оживилась ситуация в конце зачетной десятки после пит-стопов Лоусона и Пиастри. Пилот Макларен навязал борьбу Колапинто и Бортолето, и в итоге три пилота продемонстрировали хорошую напряженную гонку за позициями.
Colapinto 🆚 Bortoleto 🆚 Piastri— Formula 1 (@F1) September 13, 2026
It's all kicking off in the fight for the final few points-paying positions! 😳#F1 #SpanishGP | LAP 46/57 pic.twitter.com/VbUvtL5RGq
На 48-м круге наконец сменился лидер гонки после того, как Леклера позвали на первый пит-стоп. Антонелли стал лидером, за ним в секунде Ферстаппен, и еще в полсекунде Норрис.
Verstappen and Norris are closing in on Antonelli 👀— Formula 1 (@F1) September 13, 2026
The Mercedes driver is in the dirty air of Leclerc, who then heads to the pit lane! #F1 #SpanishGP | LAP 48/57 pic.twitter.com/vaH7rCs3hW
Но в итоге без Леклера Антонелли сумел сильно прибавить и оторваться от преследователей. А Норрис так и не нашел возможности обойти Ферстаппена, оставшись третьим. Леклер удержал четвертую строчку против Расселла, что стало неплохим результатом для Феррари.
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