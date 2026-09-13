Хавбек Фиорентины побил рекорд Месси

Полузащитник Фиорентины Франко Мастантуоно побил рекорд Лионеля Месси.

В матче против Венеции игрок оформил хет-трик, отличившись на 29-й, 30-й и 84-й минутах.

В возрасте 19 лет и 24 дней стал самым молодым аргентинцем, который оформил хет-трик в топ-5 лигах. Ранее этим достижением владел Лео Месси.

Также Мастантуоно стал самым молодым иностранцем с хте-триком в Серии А.

Ранее также сообщалось, что сын Мальдини попал в серьезное ДТП.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!