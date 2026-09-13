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Футбол

Альварес пропустит предстоящий матч Ла Лиги

Аргентинец полуичл повреждение.
Сегодня, 13:58       Автор: Андрей Безуглый
Хулиан Альварес / Getty Images
Хулиан Альварес / Getty Images

Форвард Атлетико Хулиан Альварес не сыграет в предстоящем матче против Сосьедада, сообщила пресс-служба клуба.

Накануне аргентинец досрочно покинул тренировку из-за повреждения.

Медицинский штаб Атлетико должен сегодня диагностировать травму, пока нет никаких подробностей.

Однако Атлетико уже исключил из заявки на сегодняшний матч.

В текущем сезоне на счету Альвареса лишь 55 минут в Ла Лиге и ноль результативных действий.

Ранее также сообщалось, что Реал решил продлить контракт со своим ветераном.

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