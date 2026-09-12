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Футбол

Цыганков отличился первым результативным действием за Аякс

Украинец сделал ассист в матче чемпионата Нидерландов и помог команде разгромить соперника.
Вчера, 23:33       Автор: Игорь Мищук
Виктор Цыганков записал на свой счет ассист / Getty Images
Виктор Цыганков записал на свой счет ассист / Getty Images

В субботу, 12 сентября, Аякс встречался в гостях с Фортуной Ситтард в рамках шестого тура чемпионата Нидерландов и одержал разгромную победу со счетом 5:1.

Украинский вингер амстердамской команды Виктор Цыганков начинал этот матч на скамейке запасных и вышел на поле на 68-й минуте, заменив Стевена Бергейса, а в компенсированное к поединку время отличился результативной передачей.

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На 90+6-й минуте украинец выполнил подачу с углового, а Юри Бас головой отправил мяч в сетку ворот соперника, установив окончательный результат встречи.

Для Цыганкова этот ассист стал первым результативным действием в составе Аякса. За амстердамскую команду украинец провел второй матч.

Ранее Цыганков оценил свой переход в Аякс из Жироны.

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