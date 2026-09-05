Цыганков дебютировал за Аякс
В субботу, 5 сентября, Аякс принимал на своем поле ПСВ в рамках пятого тура чемпионата Нидерландов.
В составе амстердамской команды в этом поединке впервые сыграл украинский вингер Виктор Цыганков, который недавно перешел из Жироны.
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28-летний украинец начинал игру на скамейке запасных и вышел на замену на 61-й минуте вместо Стевена Бергейса при счете 2:1 в пользу соперника.
За отведенное время на поле в своем дебютном матче Цыганков не смог помочь команде избежать поражения, тогда как ПСВ под занавес встречи добавил третий гол и одержал победу 3:1.
Defeat. pic.twitter.com/AVqwY3Gt83— AFC Ajax (@AFCAjax) September 5, 2026
Напомним, что Цыганков перешел в Аякс из Жироны за четыре миллиона евро, подписав с нидерландским клубом контракт до июня 2029 года.
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