Цыганков дебютировал за Аякс

Украинец получил свои полчаса на поле в проигранном матче с ПСВ.

В субботу, 5 сентября, Аякс принимал на своем поле ПСВ в рамках пятого тура чемпионата Нидерландов.

В составе амстердамской команды в этом поединке впервые сыграл украинский вингер Виктор Цыганков, который недавно перешел из Жироны.

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28-летний украинец начинал игру на скамейке запасных и вышел на замену на 61-й минуте вместо Стевена Бергейса при счете 2:1 в пользу соперника.

Источник: Getty Images

За отведенное время на поле в своем дебютном матче Цыганков не смог помочь команде избежать поражения, тогда как ПСВ под занавес встречи добавил третий гол и одержал победу 3:1.

Напомним, что Цыганков перешел в Аякс из Жироны за четыре миллиона евро, подписав с нидерландским клубом контракт до июня 2029 года.

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