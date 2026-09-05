"Не готов": Тренер Тоттенхэма оценил дебют Мудрика

Главный тренер Тоттенхэма Роберто Де Дзерби прокомментировал дебют за команду украинского вингера Михаила Мудрика.

Украинец впервые сыграл за лондонскую команду в матче третьего тура английской Премьер-лиги с Ноттингем Форест (0:0), выйдя на замену на 74-й минуте.

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После матча итальянский наставник "шпор" отметил, что Мудрику нужно продолжать набирать форму.

"Мудрик еще не готов. Он работает над тем, чтобы набрать оптимальную физическую форму. Ему нужно время, ему нужно работать.

На этой позиции у нас есть Матис Тель, у него большой потенциал. Но Матис тоже принимает слишком много неправильных решений, как и Мудрик. Но это два сильных игрока, два футболиста с большим потенциалом", - приводит слова Де Дзерби football.london.

Напомним, что Тоттенхем арендовал Мудрика у Челси с опцией выкупа за 75 миллионов фунтов (около 87,5 миллионов евро).

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