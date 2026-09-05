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Футбол

"Не готов": Тренер Тоттенхэма оценил дебют Мудрика

Роберто Де Дзерби высказался о возвращении на поле украинского новичка команды.
Вчера, 22:17       Автор: Игорь Мищук
Михаил Мудрик и Роберто Де Дзерби / Getty Images
Михаил Мудрик и Роберто Де Дзерби / Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Роберто Де Дзерби прокомментировал дебют за команду украинского вингера Михаила Мудрика.

Украинец впервые сыграл за лондонскую команду в матче третьего тура английской Премьер-лиги с Ноттингем Форест (0:0), выйдя на замену на 74-й минуте.

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После матча итальянский наставник "шпор" отметил, что Мудрику нужно продолжать набирать форму.

"Мудрик еще не готов. Он работает над тем, чтобы набрать оптимальную физическую форму. Ему нужно время, ему нужно работать.

На этой позиции у нас есть Матис Тель, у него большой потенциал. Но Матис тоже принимает слишком много неправильных решений, как и Мудрик. Но это два сильных игрока, два футболиста с большим потенциалом", - приводит слова Де Дзерби football.london.

Напомним, что Тоттенхем арендовал Мудрика у Челси с опцией выкупа за 75 миллионов фунтов (около 87,5 миллионов евро).

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