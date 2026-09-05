Харьков - Оболонь 5:0: обзор матча и результат игры 05.09.2026

В субботу, 5 сентября, Харьков встречался с Оболонью в рамках пятого тура украинской Премьер-лиги.

Подопечные Младена Бартуловича уже в дебюте поединка получили численное преимущество и легко довели матч до разгромной победы со счетом 5:0.

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В самом начале матча Оболонь подвел Роман Волохатый, оставив свою команду в меньшинстве. Уже на второй минуте полузащитник "пивоваров" получил желтую карточку, а спустя несколько минут сыграл в подкате в ноги сопернику в собственной штрафной, заработал второе предупреждение, а Харьков получил право на пенальти. Удар с одиннадцатиметровой отметки уверенно реализовал Петер Итодо.

Вскоре хозяева поля за две минуты довели результат до разгромного. На 13-й минуте Карлос Парако замкнул прострел от Батона Забергджи, а затем косовар отличился уже сам, поразив левый нижний угол после передачи от Итодо. В середине тайма Илья Крупский забил четвертый мяч харьковчан, пробив под правую стойку из-за пределов штрафной после розыгрыша углового. А в компенсированное время Итодо оформил дубль, реализовав выход один на один после неосмотрительной передачи назад от соперника.

Во второй половине встречи Харьков мог увеличивать свое преимущество, однако в итоге результат остался неизменным. На 88-й минуте матч был прерван из-за воздушной тревоги, а вернуться на несколько минут на поле команды смогли только спустя два с половиной часа.

Харьков в пяти сыгранных матчах набрал девять очков и занимает на данный момент четвертое место в турнирной таблице УПЛ. Оболонь с тремя баллами расположилась на 14-й позиции.

Статистика матча Харьков - Оболонь 5-го тура чемпионата Украины

Харьков - Оболонь 5:0

Голы: Итодо, 9 (пен.), 45+1, Парако, 13, Забергджа, 14, Крупский, 24

Владение мячом: 52% - 48%

Удары: 18 - 3

Удары в створ: 7 - 2

Угловые: 7 - 4

Фолы: 16 - 7

Харьков: Ермаков - Крупский, Салюк (Профини, 46), Шабанов (Дубко, 71), Смоляков - Гаджиев, Калюжный, Павлюк, Забергджа (Кастильо, 59) - Парако (Аревало, 71), Итодо (Антюх, 46).

Оболонь: Федоривский - Мединский (Жовтенко, 29), Ермаков, Прокопчук, Полегенько - Волохатый, Чех (Шостак, 46) - Шулянский (Шевченко, 81), Слободян, Маткевич (Мороз, 29) - Суханов (Устименко, 72).

Предупреждения: Итодо - Волохатый, Чех, Жовтенко, Мороз.

Удаление: Волохатый, 7 (второе предупреждение).

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